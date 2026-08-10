NBA: Shaq manda fuerte mensaje a LeBron sobre su lugar en la historia de los Lakers

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El legendario Shaquille O'Neal fue contundente al evaluar el impacto de LeBron James en Los Angeles Lakers. Para el miembro del Salón de la Fama, el "Rey" no está a la misma altura histórica de otras leyendas del equipo. Shaq destacó que los verdaderos ídolos angelinos se forjaron ganando múltiples campeonatos para la franquicia.

"Lo bueno para LeBron es que sí ganó uno", comentó O'Neal en una reveladora entrevista con Prince J. Grimes.

Sin embargo, dejó claro que figuras como Magic, Kobe y él mismo llevaron mucha más gloria a la ciudad.

Fuera del escenario principal

En sus declaraciones, el ex pívot explicó cómo percibe la jerarquía histórica dentro del equipo oro y púrpura. Para resumir el estatus de James en Los Ángeles, O'Neal utilizó una metáfora que no pasó desapercibida.

"Kareem ganó seis. Magic ganó cinco. Kobe ganó cinco. Yo gané cuatro", enfatizó Shaquille para marcar distancia. "Así que está en la fiesta, pero no está en el escenario", sentenció el carismático y polémico exjugador.

Cabe precisar que Abdul-Jabbar logró cinco de sus seis títulos vistiendo la icónica camiseta de los Lakers.

La defensa ante los críticos

A pesar de sus duros comentarios sobre su legado angelino, O'Neal no dudó en defender ferozmente a LeBron. Abordó las recientes críticas tras el sorpresivo fichaje del astro de 41 años con los Philadelphia 76ers. Muchos lo tildaron de "cazador de anillos" al unirse a figuras como Joel Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

"Este hombre no está persiguiendo anillos", aseguró Shaq, justificando la decisión del veterano jugador. "Ya ha conseguido anillos de la manera correcta", agregó, valorando la impecable y exitosa trayectoria del alero.

La "continuidad de anillos"

Para Shaquille, buscar un campeonato a estas alturas de la carrera tiene un significado muy distinto para James. Explicó que un "cazador" es alguien sin títulos que se une desesperadamente a un súper equipo para coronarse.

"Si puedes unirte y ayudar a alguien más a conseguir un anillo, yo lo llamo 'continuidad de anillos'", argumentó. O'Neal recordó que LeBron triunfó formando su equipo en Miami, regresando a Cleveland y coronándose en Los Ángeles. "LeBron jugó de la manera correcta", concluyó Shaq, quien también ganó su último anillo fuera de su equipo principal.