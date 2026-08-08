Priorizar el anillo sobre el dinero: el histórico sacrificio de LeBron James al firmar con los 76ers

Suscríbete a nuestros canales

En el último capítulo de una carrera incomparable, LeBron James ha vuelto a conmocionar al mundo del baloncesto, esta vez no por el volumen de su contrato, sino por su renuncia económica sin precedentes. El máximo anotador en la historia de la liga ha acordado un vínculo de dos años y 8 millones de dólares (con opción de jugador para el segundo curso) con los Philadelphia 76ers, aceptando un recorte salarial del 92.6% respecto a los 52.6 millones de dólares que percibió en su último año con Los Angeles Lakers.

Se trata del ajuste salarial más abultado en la historia de la NBA. Tras sopesar seriamente el retiro al término de la pasada contienda, 'King' James optó por emprender un último viaje en busca de su quinto anillo de campeón, sacrificando casi 48.7 millones de dólares en el proceso para ajustarse al apretado margen del tope salarial (hard cap) de la franquicia de Pensilvania.

La maniobra financiera no responde a una falta de mercado, sino a una estrategia competitiva articulada por el propio jugador. Al aceptar el salario mínimo de veterano ($3.88 millones en su primer año), LeBron le otorga a la gerencia de los 76ers la flexibilidad requerida para mantener un plantel de máxima élite junto a Joel Embiid, Jaylen Brown y su cercano aliado Tyrese Maxey.

Con un patrimonio neto multimillonario y un legado deportivo inamovible, la decisión del astro demuestra que, en la recta final de su trayectoria profesional, la gloria colectiva sigue estando muy por encima de cualquier cheque.