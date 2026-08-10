Aniversario de oro: Se cumplen 2 años del hito olímpico que faltaba en la carrera de Steph Curry

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Un día como hoy, la historia del baloncesto internacional sumó uno de sus capítulos más memorables e impactantes. Se cumplen dos años desde que Stephen Curry, la superestrella de la NBA y referente histórico de Golden State, rubricara una actuación sencillamente legendaria en la gran final del torneo olímpico, liderando a Estados Unidos hacia la conquista de la medalla de oro y asegurando el primer metal dorado de su laureada carrera internacional.

Curry, un sobrenatural que se cargó al hombro a las superestrellas de EEUU

El choque decisivo no solo revalidó el dominio del conjunto estadounidense en la disciplina, sino que sirvió como el escenario perfecto para que el mejor tirador de todos los tiempos dejara una huella imborrable ante los ojos de todo el planeta. Tras un torneo caracterizado por la paridad estratégica y el altísimo nivel de los rivales internacionales, Curry reservó su versión más demoledora para el momento de mayor exigencia y tensión en la cancha.

Durante el encuentro, el base ofreció una auténtica cátedra de anotación, efectividad y temple en los momentos de mayor presión. Curry finalizó el compromiso con una plantilla estadística monumental de 24 puntos, 5 asistencias y una descomunal efectividad desde la larga distancia al encestar 8 de sus 12 intentos de triple. Cada uno de sus lanzamientos pareció romper la resistencia del equipo contrario en los instantes en que el marcador apretaba y la contienda amenazaba con inclinarse hacia el bando rival.

El momento cúspide de aquella velada aconteció en el último período. Cuando el rival intentaba la remontada final y la brecha en el marcador se reducía de forma peligrosa, el histórico número 30 asumió la responsabilidad absoluta de la ofensiva. Con una serenidad pasmosa y una precisión quirúrgica, Curry anotó 12 de sus 24 puntos totales en el cuarto cuarto (4Q), encadenando una ráfaga de triples inverosímiles —incluyendo aquel inolvidable tiro en suspensión sobre la marca de dos defensores que sepultó de manera definitiva las aspiraciones de la escuadra adversaria.

Un festejo inolvidable e histórico

Aquella ráfaga no solo aseguró la victoria y el metal dorado para el Team USA, sino que regaló al mundo del deporte una de las imágenes más icónicas de la era moderna: el ya legendario gesto del "Night Night" inmortalizado bajo los aros olímpicos, simbolizando el cierre definitivo del encuentro y la ratificación de su estatus como una leyenda viviente del baloncesto mundial.

Más allá de los impresionantes números individuales, la consecución del oro olímpico representó la guinda del pastel para la brillante trayectoria de Stephen Curry. Habiendo conquistado múltiples anillos de campeonato de la NBA, premios al Jugador Más Valioso (MVP) y récords históricos de triples, la presea dorada era el único gran galardón que faltaba en su vitrina personal para sellar un expediente absolutamente perfecto e intachable.