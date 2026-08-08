Los renovados 76ers amenazan con romper un récord inédito en la historia de la NBA

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En los casi 80 años de trayectoria de la NBA, la barrera de los 20 puntos por partido ha sido el estándar de excelencia para los anotadores de élite. Aunque algunas de las plantillas más temibles de la historia han contado con tríos letales en la ofensiva, ningún equipo en la historia de la liga ha tenido a cuatro jugadores promediando 20 o más puntos por partido a lo largo de un mismo curso regular.

Esa hegemonía estadística podría llegar a su fin en la temporada 2026-27 de la mano de los remodelados Philadelphia 76ers. Tras una de las agencias libres más impactantes de la era moderna, la gerencia de los Sixers ha confeccionado un roster repleto de poder de fuego, reuniendo a cuatro referentes que vienen de registrar cifras espectaculares en el último año:

Jaylen Brown: 28.7 PPG

28.7 PPG Tyrese Maxey: 28.3 PPG

Joel Embiid: 26.9 PPG

LeBron James: 20.9 PPG

El desafío de repartir el balón entre tantas figuras no será sencillo para el cuerpo técnico, pero la capacidad individual de este póker de estrellas sitúa a Filadelfia ante la posibilidad real de firmar una proeza colectiva sin precedentes. Si logran mantener este ritmo de anotación simultáneo, los 76ers no solo aspiran a dominar la Conferencia Este, sino a inscribir sus nombres en el libro de récords como la ofensiva más equilibrada y devastadora de todos los tiempos.