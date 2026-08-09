Adiós a un icono: Fallece Don Nelson a los 86 años, leyenda de la NBA dentro y fuera de la cancha

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El mundo del baloncesto está de luto. Don Nelson, una de las personalidades más influyentes, innovadoras y laureadas en la historia de la NBA, falleció a los 86 años de edad, dejando tras de sí un legado imborrable que abarcó más de cinco décadas al más alto nivel del baloncesto profesional.

Como basquetbolista, Nelson fue una pieza clave en la época dorada de los Boston Celtics durante los años 60 y 70. Con el legendario uniforme verde, el alero conquistó cinco campeonatos de la NBA (1966, 1968, 1969, 1974 y 1976), recordado por su efectividad en momentos de máxima presión, su tiro heterodoxo desde la línea de tiros libres y su inteligencia sobre el tabloncillo. Su camiseta con el número 19 reposa en lo más alto del TD Garden.

Genio táctico y estratega pionero

Tras su retiro en las canchas, Nelson trasladó su genialidad a los banquillos, donde revolucionó el juego táctico. Reconocido por idear el famoso concepto del “Nellie Ball” (un estilo de juego rápido, enfocado en el ataque perimetral y formaciones de alineación pequeña (small ball) que redefinieron la NBA moderna), fue elegido en tres ocasiones como Entrenador del Año (1983, 1985 y 1992).

A lo largo de su trayectoria como estratega con los Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks, superó las 1.300 victorias de por vida y fue exaltado al Salón de la Fama en 2012.