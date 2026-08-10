Venezuela se queda con la plata en el Sudamericano de Baloncesto tras caer ante Argentina

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La Vinotinto de las alturas femenina conquistó la medalla de plata en el Sudamericano Femenino de Baloncesto, disputado en la ciudad de Zárate, Argentina, luego de tropezar en la gran final frente al conjunto anfitrión con marcador de 53-44.

Un segundo cuarto determinante

Aunque el choque arrancó con una intensa paridad defensiva, incluso las criollas tuvieron su mejor versión en todo el compromiso, partiendo 17-13, demostrando efectividad en ataque y solidez en defensa. Sin embargo el punto de quiebre del compromiso se dio en el segundo período.

En ese lapso, el ataque venezolano atravesó un bache ofensivo que aprovechó Argentina para firmar un parcial de 19-7, diferencia que terminó marcando el rumbo del encuentro hasta el pitazo final. Aunque las criollas lograron maniatar a la ofensiva de las sureñas en la segunda mitad, no fue suficiente. Finalmente el score acabó 53-44 en favor de Argentina.

Rivera y Herlihy lideraron el ataque criollo

A pesar de la férrea marca del rival, el conjunto nacional mantuvo la contienda gracias al aporte de sus principales referentes ofensivas:

Génesis Rivera: 11 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias

Brianna Herlihy: 11 puntos y 10 rebotes (doble-doble)

Ambas jugadoras lideraron la anotación de la Vinotinto y encabezaron los intentos de remontada en la segunda mitad del partido. La mejor anotadora de Venezuela en el torneo que había sido Daniela Wallenn se quedó solo con 6 unidades

Hito histórico y boleto asegurado a la AmeriCup 2027

A pesar de no quedarse con el título, el balance para la selección venezolana es sumamente relevante a nivel continental:

Segunda medalla de plata histórica: Este subcampeonato representa la segunda presea de plata para Venezuela en la historia de los Torneos Sudamericanos Femeninos de Baloncesto, igualando lo conseguido en la edición de 2016. Clasificación a la AmeriCup 2027: Con su presencia en la final, las criollas garantizaron su cupo directo a la AmeriCup Femenina 2027, que se llevará a cabo en El Salvador.

Venezuela cierra así una destacada actuación continental, ratificando su crecimiento y consolidándose en la élite del baloncesto femenino sudamericano.