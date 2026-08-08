¡Van por el oro! Venezuela le gana a Colombia y se mete en la Final del Sudamericano

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionado femenino de baloncesto logró un nuevo triunfo en el Sudamericano clasificatorio a la Americup, disputado en Zárate al derrotar a Colombia 68-64 en las semifinales del torneo continental.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Luz Vargas clasificó a la gran dinal del torneo de forma invicta (3-0). Cabe recordar que Venezuela ya aseguró oficialmente su cupo al FIBA AmeriCup Femenino El Salvador 2027.

Resumen del juego

El quinteto inicial venezolano, decidido por la seleccionadora Luz Vargas estuvo conformado por: Daniela Wallen, Enggy Rudas, Valeria Montero, Brianna Herlihy y Génesis Rivera.

La primera mitad fue muy pareja y realmente nada más hubo dos puntos de ventaja en favor de las criollas, que ya contaban con Wallen como figura ofensiva. Sin embargo, el tercer cuarto sirvió como potenciador para las venezolanas que ganaron 26 a 7 el parcial y sacaron la máxima del juego (+21).

El último periodo encontró a un equipo cafetalero mucho más combativo y algunas relajaciones de las criollas permitieron que el juego se pusiese cerrado. Finalmente y a pesar de haber perdido 27-10 el último cuarto, la selección nacional consiguió un ajustado triunfo 68-64.

Ahora espera rival en la final del ganador del duelo entre: Brasil y Argentina. Esa final se jugará este domingo 9 de agosto.

Mejores anotadoras

Génesis Rivera: 20 puntos, 4 rebotes y 3 robos

Daniela Wallen: 19 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 2 robos

Briana Herlihy: 12 puntos, 13 rebotes (doble-doble), 1 asistencia y 1 robo