¡Historia pura! Venezuela aplasta a Brasil y asegura su clasificación a la AmeriCup

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La selección nacional femenina de baloncesto firmó una hazaña inédita en Zárate al derrotar a Brasil por 57-71 en el cierre de la fase de grupos del Clasificatorio Sudamericano.

Con esta victoria —la primera en la historia frente a la escuadra brasileña en la categoría absoluta—, el equipo dirigido por Luz Vargas clasificó a las semifinales del torneo de forma invicta (2-0) y aseguró oficialmente su cupo al FIBA AmeriCup Femenino El Salvador 2027.

Resumen del juego

El quinteto inicial venezolano, modificado por la seleccionadora Luz Vargas con la inclusión de Enggy Rudas para contener la pintura rival, arrancó con intensidad ofensiva de la mano de Daniela Wallen y Génesis Rivera.

Pese a la respuesta de la escolta brasileña Bella Nascimento, la efectividad perimetral de Rivera y la efectividad desde la línea de tiro libre permitieron a la Vinotinto tomar el control del marcador.

La rotación de la banca fue clave en la primera mitad, con valiosos aportes de Darleska Pérez en ataque y la conducción de Valeria Montero (5 asistencias), llevando a Venezuela al descanso con una ventaja de 11 puntos (28-39).

En el tramo decisivo, la figura de Daniela Wallen reapareció de forma arrolladora anotando 10 de sus 23 puntos en el período final.

Apoyadas en la conducción de Waleska Pérez, quien selló el triunfo con un triple en el último minuto, las venezolanas dominaron el ritmo del juego durante 34 de los 40 minutos totales para consumar la victoria por 57-71.

Líderes estadísticas del encuentro

Daniela Wallen: 23 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 1 bloqueo.

Génesis Rivera: 18 puntos y 7 rebotes.

Brianna Herlihy: 12 puntos y 10 rebotes

Valeria Montero: 4 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias.

Próximo desafío

Venezuela afrontará las semifinales del Clasificatorio Sudamericano este sábado 8 de agosto, con horario y rival aún por confirmar.