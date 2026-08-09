La Vinotinto femenina a las puertas de la gloria: un hito con diez años de antesala

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El baloncesto femenino venezolano se encuentra ante una jornada crucial en Zárate, Argentina. Tras vencer a Colombia con un ajustado 68-64 en las semifinales, el conjunto nacional dirigido por Luz Vargas logró su clasificación a la gran final del torneo clasificatorio hacia la FIBA AmeriCup 2027, donde se medirá ante el combinado local.

Esta presencia en el duelo decisivo representa apenas la segunda ocasión en la historia que la selección mayor femenina accede al partido final de un torneo Sudamericano.

El antecedente histórico: Barquisimeto 2016

Para remontarse a la última y única vez que la selección absoluta femenina disputó una final de esta magnitud, hay que trasladarse a mayo de 2016, cuando Venezuela albergó el Campeonato Sudamericano Femenino en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

El camino a la final: En aquella edición, las dirigidas por Óscar Silva completaron una actuación perfecta en la fase de grupos y semifinales, manteniéndose invictas tras superar a rivales como Perú, Ecuador, Argentina y Colombia.

En aquella edición, las dirigidas por Óscar Silva completaron una actuación perfecta en la fase de grupos y semifinales, manteniéndose invictas tras superar a rivales como Perú, Ecuador, Argentina y Colombia. El resultado decisivo: En el choque por el campeonato, la escuadra nacional se enfrentó a la histórica potencia de Brasil. Pese al ímpetu y el respaldo del público local, Venezuela cayó con marcador de 94-75.

El saldo histórico: Aquel revés ante las canarinhas le otorgó a Venezuela la medalla de plata, la distinción más alta conseguida por la categoría absoluta femenina hasta la fecha en torneos continentales de la FIBA.

El escenario actual en 2026

Una década después de aquella gesta, la Vinotinto vuelve a situarse en la cúspide del baloncesto regional. Guiadas en la cancha por la efectividad de referentes como Daniela Wallen y Génesis Rivera (quienes también formaron parte de los procesos de desarrollo y renovación tras la gesta de 2016), el equipo venezolano ya aseguró su boleto al torneo continental de 2027 y buscará ante la selección de Argentina colgarse el primer metal dorado en la historia de la categoría.