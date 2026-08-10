La provocación de D'Angelo Russell sobre Steph Curry que enfurece a la afición de los Warriors

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA siempre encuentra formas de sacudirse, pero pocas declaraciones generan tanto impacto mediático como aquellas que involucran a las máximas leyendas en activo de la liga. En las últimas horas, D'Angelo Russell ha encendido las alarmas y desatado una intensa conversación en el entorno del baloncesto internacional al referirse directamente al presente de Stephen Curry y el rumbo que debería tomar el tramo final de su laureada carrera.

Russell lanza duro al equipo de Golden State

Durante una reciente intervención en un espacio de conversación deportiva, el actual base de la liga analizó la compleja situación competitiva que atraviesan los Golden State Warriors. Sin rodeos, Russell sugirió un escenario hipotético que de concretarse sacudiría los cimientos de la liga: la salida de Curry con destino a los Boston Celtics, uno de los contendientes más sólidos y estructurados del campeonato.

«Me encantaría ver eso. Sencillamente porque creo que él necesita ese tipo de ayuda a su alrededor ahora. O sea, ¿quién le está quitando carga de encima en Golden State? ¿El novato? ¿Acaso Jimmy?», expresó de manera contundente Russell, cuestionando abiertamente la profundidad y el nivel del plantel que rodea a Curry en la Bahía.

Las palabras de D'Angelo Russell apuntan a una realidad insoslayable para la gerencia de Golden State. Tras años de hegemonía y múltiples anillos de campeonato, la franquicia vive un proceso de transición lleno de fricciones. Curry, consolidado como el mejor tirador de todos los tiempos y pilar indiscutible de la dinastía de los Warriors, continúa rindiendo a un nivel de Superestrella All-NBA; sin embargo, la sobrecarga física y ofensiva sobre sus hombros se ha vuelto cada vez más evidente.

Curry no tiene ayuda

Al cuestionar las opciones de respaldo del equipo —haciendo alusión con cierta ironía a la dependencia de jóvenes promesas o piezas secundarias dentro de la rotación—, Russell puso el dedo en la llaga sobre el dilema actual de la franquicia: ¿está la plantilla configurada para maximizar los últimos años de élite de su máxima figura?

Por otro lado, la sola mención de Boston como destino idóneo refleja lo que representan los Celtics en el panorama actual de la liga. Con una estructura defensiva de primer nivel, múltiples generadores de juego y un núcleo consolidado, la incorporación teórica de un perfil como el de Steph Curry convertiría al conjunto verdiblanco en un dominio prácticamente imbatible. Aunque un movimiento de esta magnitud implica barreras salariales y contractuales sumamente complejas, el comentario de Russell vuelve a poner sobre la mesa la viabilidad de la era de los Warriors si no se realizan movimientos agresivos en el mercado de traspasos.