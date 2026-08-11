El fin de una era en televisión nacional: Los Lakers quedan fuera del 'Opening Day' de la NBA

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Durante seis años consecutivos, el calendario de la NBA tuvo una certeza inamovible: si la temporada arrancaba, Los Angeles Lakers estaban en la cancha para encender las pantallas en el horario estelar del primer día de competencia. Sin embargo, para el curso 2026-2027, la liga ha decidido prescindir del conjunto californiano en su jornada de apertura, programando su debut recién para el segundo día de actividad.

La última vez que los Lakers no pisaron el tabloncillo en la fecha inaugural fue en la campaña 2018-2019. Desde 2019, impulsados por el imán mediático de la dupla conformada por LeBron James y Anthony Davis, el equipo angelino protagonizó de manera ininterrumpida los duelos estelares del primer día de acción global.

El efecto de la partida de LeBron

La exclusión del primer día del calendario oficial no es un hecho fortuito, sino el reflejo del impacto comercial que genera la salida de LeBron James del conjunto de oro y púrpura. La partida del astro rey del baloncesto mundial reconfiguró de inmediato las prioridades de emisión de los socios televisivos de la liga.

Relevo de vitrinas: La NBA priorizó para su jornada inaugural a los vigentes campeones y a los proyectos jóvenes de mayor impacto mediático inmediato.

La NBA priorizó para su jornada inaugural a los vigentes campeones y a los proyectos jóvenes de mayor impacto mediático inmediato. Ajuste de audiencias: Sin la figura de James en la nómina angelina, las cadenas televisivas redistribuyeron sus espacios estelares para dar cabida a los nuevos focos del baloncesto profesional estadounidense.

Aunque Los Angeles Lakers mantienen un valor de marca indiscutible dentro del deporte mundial, su desplazamiento hacia la segunda fecha del calendario oficial evidencia el reajuste estructural que enfrenta la franquicia en el inicio de esta nueva etapa deportiva.