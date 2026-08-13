¿Se va de la NBA? La megaoferta europea que sacude el futuro de Nikola Jokic

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En lo que podría considerarse uno de los movimientos más audaces en la historia del baloncesto internacional, el agente del triple Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, Nikola Jokic, confirmó públicamente que el propietario del Panathinaikos de Grecia, Dimitris Giannakopoulos, presentó una oferta formal y formalmente sólida para convencer al pívot serbio de dejar la liga estadounidense y unirse al gigante de la Euroliga.

«Lo que dijo Giannakopoulos es verdad», declaró enfáticamente el representante del astro de los Denver Nuggets, ratificando los comentarios del directivo griego sobre la veracidad del intento de traspaso. La revelación ha sacudido los cimientos del baloncesto global, demostrando el poderío económico y las ambiciones desmedidas de los clubes europeos de élite por atraer a las máximas figuras del planeta.

Una propuesta multimillonaria para sacudir el mapa global

Dimitris Giannakopoulos, conocido por su temperamento explosivo y sus inversiones multimillonarias para devolver al Panathinaikos a la cima del baloncesto continental, no escatimó recursos al estructurar la propuesta para la estrella de Sombor. Aunque las cifras definitivas de la oferta se mantienen bajo estricta confidencialidad, fuentes del entorno de la Euroliga sugieren que el paquete financiero superaba ampliamente los estándares históricos del baloncesto europeo.

La propuesta no solo contemplaba un salario neto libre de impuestos libre de las restricciones del límite salarial (cap space) de la NBA, sino también una serie de incentivos comerciales, alojamiento de lujo e instalaciones de entrenamiento personalizadas para el jugador y su círculo cercano. El objetivo del club ateniense era convertir a Jokic en la pieza central de un proyecto dominador a nivel continental y mundial.

Sin embargo, a pesar de la solidez y el carácter «muy serio» de la propuesta, sacar a Jokic de la NBA representa un desafío monumental. El pívot de 2,11 metros de estatura se encuentra bajo un contrato de escala máxima con los Denver Nuggets, la franquicia con la que conquistó el campeonato de la NBA en 2023 y donde se ha consolidado como uno de los pívots más dominantes e influyentes en la historia del deporte.

El peso de la Euroliga y el impacto en la NBA

Aunque un traspaso inmediato resulta inviable dada la vigencia de su compromiso contractual en Estados Unidos, la confirmación por parte del agente de Jokic sienta un precedente significativo. En los últimos años, el baloncesto europeo ha recuperado músculo financiero, atrayendo de vuelta a jugadores con recorrido en la NBA, pero el intento directo por fichar al vigente MVP en el apogeo de su carrera marca un nivel de audacia sin precedentes.

Para el baloncesto serbio y europeo, Nikola Jokic es una figura venerada. Su estilo de juego —basado en una visión de pase prodigiosa, inteligencia en cancha y una efectividad devastadora en la pintura— es la máxima expresión del baloncesto balcánico. Giannakopoulos buscaba apelar no solo al factor económico, sino también a la cercanía cultural y al deseo del jugador de competir más cerca de su hogar en Serbia.

Por ahora, los fanáticos de los Denver Nuggets pueden respirar tranquilos, ya que «El Creador» mantiene su enfoque principal en liderar el proyecto deportivo de Colorado. Sin embargo, las declaraciones de su agente dejan claro que el mercado europeo, impulsado por magnates como Giannakopoulos, no le teme a soñar en grande y continuará buscando oportunidades para tentar a los reyes de la NBA.