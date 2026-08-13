Conoce los impresionantes números que deja Russell Westbrook en la NBA

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La National Basketball Association (NBA) baja el telón a una de las carreras más explosivas, icónicas e históricas de la era moderna. Russell Westbrook, catalogado unánimemente como el "Señor Triple-Doble" de su generación, ha hecho oficial su retiro de las canchas tras casi dos décadas de dominio atrayendo las miradas del deporte mundial.

Reconocido por su estilo de juego implacable, velocidad endiablada y una entrega competitiva sin parangón, Westbrook redefinió lo que significa la versatilidad desde la posición de base, convirtiendo el triple-doble en su sello personal.

Los números de un mito viviente

La huella estadística que deja "Brodie" en la Gran Carpa del baloncesto rozó niveles que alguna vez se consideraron imposibles en el baloncesto moderno:

Máximo anotador de hitos: Se retira como el líder histórico de la NBA con 209 triple-dobles a lo largo de su carrera.

Se retira como el a lo largo de su carrera. Campaña inolvidable: Durante la temporada 2016-17, firmó la cifra récord de 42 triple-dobles en un solo curso , hazaña que le valió el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

Consistencia absoluta: En 2019 estableció la racha más larga en la historia de la liga al encadenar 11 partidos consecutivos registrando dobles dígitos en tres apartados estadísticos.

Dominio por años: Se convirtió en apenas el segundo jugador en toda la historia de la liga en promediar un triple-doble a lo largo de un año completo, logrando repetir dicha hazaña en cuatro temporadas distintas (otro récord absoluto de la NBA).

Con un legado cimentado en la garra y la capacidad sin igual para llenar todas las columnas de la planilla de juego, la liga le rinde homenaje al auténtico "Rey del Triple-Doble". Su impacto generacional garantiza desde ya su lugar en el Salón de la Fama del Béisbol y Baloncesto Mundial.