NBA: Klay Thompson elige su quinteto histórico… y deja fuera a Michael Jordan

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Klay Thompson aprovechó la temporada baja de la NBA para participar en el stream de PlaqueBoyMax, donde habló sobre baloncesto, videojuegos y distintos aspectos de su vida. El escolta se prepara para afrontar su tercera temporada con Dallas Mavericks en el mejor baloncesto del mundo.

Durante la conversación, el escolta de los tejanos tuvo que elegir su quinteto titular ideal de todos los tiempos, una selección que rápidamente llamó la atención por la cantidad de leyendas que reunió.

En su equipo histórico, Thompson incluyó a su antiguo compañero de los Golden State Warriors, Stephen Curry, junto a Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan y Shaquille O'Neal. Se trata de una alineación con talento suficiente para competir por múltiples campeonatos y que combina anotación, creación de juego, defensa y dominio en la pintura.

Klay Thompson identifica a su quinteto histórico

En su definición del quinteto, Curry sería además una pieza clave para generar espacios gracias a su capacidad para moverse sin balón y su amenaza constante desde el perímetro. LeBron James asumiría buena parte de la responsabilidad en la creación, mientras que Duncan también aportaría su capacidad para pasar desde el juego interior. Bryant, por su parte, fue mucho más que un anotador y podía participar en la construcción ofensiva. En el caso de Shaquille O'Neal, su presencia cerca del aro obligaría a las defensas a tomar decisiones complicadas.

Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia del propio Thompson. El escolta, considerado por muchos como futuro miembro del Salón de la Fama, tuvo la humildad de no incluirse en su quinteto histórico. Su sociedad con Curry marcó una época en Golden State y ayudó a los Warriors a conquistar varios campeonatos, por lo que perfectamente podría haber elegido al dúo de los “Splash Brothers” para su alineación.