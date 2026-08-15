NBA: LeBron James cambia de deporte y estrena un proyecto que nadie veía venir

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La actual superestrella de los 76ers de Filadelfia, LeBron James, incursionó este sábado en el mundo digital al lanzar su propio canal de golf en YouTube. Para su episodio debut, el histórico jugador decidió reunir a varios miembros de los legendarios Cavaliers de Cleveland que conquistaron el campeonato en 2016.

El primer contenido muestra a James junto a JR Smith, Tristan Thompson, Richard Jefferson, Channing Frye y Kevin Love. Estas figuras compiten en un emocionante torneo de golf de tres contra tres, teniendo como espectacular escenario el Castle Stuart Golf Links, ubicado en Escocia.

El golf como nuevo desafío competitivo

"Tengo muchas ganas de que la gente vea este primer episodio, que fue el viaje de mi vida con mis compañeros", comentó James al periodista Tony Maglio de The Hollywood Reporter. El jugador destacó que aprovecharon la oportunidad para jugar y ponerse al día en uno de los lugares más hermosos que ha visitado.

Además, el máximo anotador histórico de la NBA confesó que este deporte le ha brindado un aire fresco. "El golf me ha dado el desafío que necesito como competidor. Simplemente, me divierto mucho y aprendo el juego", agregó James. El canal estrenará nuevos episodios mensualmente.

Su llegada a Filadelfia y un año histórico

Este nuevo proyecto digital llega en un momento clave de su carrera, tras firmar recientemente un contrato de dos años con los 76ers. Con este acuerdo en la agencia libre, el basquetbolista de 41 años se prepara para disputar su temporada número 24 en la NBA, un récord absoluto.

Cabe recordar que el alero tuvo dos etapas inolvidables con la franquicia de Cleveland durante su exitosa trayectoria. La más importante de ellas incluyó la proeza de liderar a la organización hacia el primer y único título de su historia en aquellas dramáticas finales.

¿Un documental al estilo The Last Dance?

Más allá del golf y su nueva aventura en Filadelfia, el "Rey" tiene otros grandes proyectos bajo la manga junto a su socio comercial, Maverick Carter. Según diversos reportes, ambos están muy cerca de cerrar un importante acuerdo con la cadena ESPN.

El objetivo es producir una serie documental exclusiva que ofrezca una mirada íntima y detrás de escena a la carrera de James. Se espera que este proyecto tenga un formato y una magnitud muy similar a "The Last Dance", la aclamada obra que inmortalizó a Michael Jordan.