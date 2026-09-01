Jalen Duren frena su renovación con los Pistons: Las cifras que separan el acuerdo

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Las negociaciones para la extensión contractual entre los Detroit Pistons y su pívot titular, Jalen Duren, han alcanzado un punto de máxima tensión en los despachos de la franquicia. Según ha informado el periodista especializado Tim MacMahon (@BannedMacMahon), el jugador de 22 años habría rechazado de manera reiterada las propuestas iniciales del equipo, exigiendo un salario promedio que supere la barrera de los 40 millones de dólares anuales para comprometer su futuro a largo plazo en Michigan.

Una negociación en juego

La brecha económica entre ambas partes dibuja dos posturas marcadamente distantes. Mientras la gerencia de Detroit busca amortiguar el impacto financiero de la plantilla, la agencia del pívot pretende consolidar a su cliente en el escalafón de los pívots mejor pagados de la National Basketball Association (NBA).

«Los Pistons están ofreciendo un contrato de cinco años que le pagaría a Duren alrededor de 35 millones de dólares al año. Duren, por su parte, está pidiendo un acuerdo con un salario promedio superior a los 40 millones de dólares».

El dilema estratégico de la gerencia de Detroit

Para la directiva de la franquicia, el caso Duren representa un delicado ejercicio de ingeniería salarial. Aceptar las pretensiones económicas del pívot implicaría comprometer más de 200 millones de dólares a un contrato de un lustro, lo que restringiría drásticamente el margen de maniobra en el espacio salarial bajo el actual Convenio Colectivo de Trabajo (CBA). Este acuerdo marco impone severas restricciones puntuales a las franquicias que superen los umbrales de impuestos de lujo.

Por un lado, la directiva reconoce en Duren a una pieza angular en el esquema de juego interno. Su capacidad de intimidación en la pintura, su efectividad en la captura de rebotes defensivos y su eficiencia en la finalización sobre el aro lo convierten en el socio ideal para el desarrollo del base estrella Cade Cunningham. No obstante, elevar su salario por encima de los 40 millones de dólares situaría al jugador en una escala reservada casi en exclusiva para superestrellas consolidadas y seleccionadas para el All-NBA.

Por el lado del jugador, la postura se fundamenta en la proyección de su potencial y en el vertiginoso incremento general de los contratos en la liga. Con el aumento de los derechos de televisión y los ingresos globales, los salarios de la NBA han experimentado una inflación sostenida. La representación de Duren sostiene que fijar un salario de 35 millones de dólares a cinco años podría dejar al pívot en una posición desfavorable a mitad de contrato, en comparación con el resto de interiores de primer nivel.