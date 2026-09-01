NBA: El gigante de 2.29 metros Tacko Fall será nuevo compañero de LeBron James

Suscríbete a nuestros canales

El gigante senegalés Tacko Fall está de vuelta en el radar de la NBA. Philadelphia 76ers han hecho oficial su incorporación mediante un contrato de pretemporada (Exhibit 10), lo que le da la oportunidad de pelear por un hueco en el equipo o un acuerdo de dos vías (two-way contract) durante el campamento de entrenamiento.

Fall, recordado por su etapa en los Boston Celtics y los Cleveland Cavaliers, no jugaba en la NBA desde la temporada 2021-22. Tras su paso por la liga estadounidense, el pívot de 30 años continuó su carrera profesional compitiendo en la liga de China (CBA) y en los New Zealand Breakers de la NBL australiana.

Los detalles de los tres nombres que movió Filadelfia

Jugador Edad Estatura Tipo de contrato Tacko Fall 30 años 2.29 m Exhibit 10 (Training Camp) Jameer Nelson Jr. 25 años 1.85 m Exhibit 10 (Training Camp) Saint Thomas 23 años 2.01 m Exhibit 10 (Training Camp)

¿Qué significa este contrato para Tacko Fall?

Oportunidad de roster : El acuerdo Exhibit 10 le permite realizar la pretemporada completa con los Sixers.

Elegibilidad Two-Way : Filadelfia cuenta con un hueco libre en sus contratos de dos vías, por lo que su rendimiento en octubre definirá si se queda en el primer equipo o se unirá a su filial en la G League, los Delaware Blue Coats.

Presencia física: Su imponente envergadura y capacidad para proteger la pintura siguen siendo un recurso atractivo para los esquemas de banquillo en la liga.

La llegada del carismático interior ha generado revuelo entre los aficionados, quienes esperan ver si el gigante senegalés puede concretar su esperado regreso a las canchas de la NBA.