¿Se retira en San Francisco? La contundente frase de Steph Curry que paraliza a la NBA

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la preparación para el inicio de una nueva temporada de la NBA, Stephen Curry ha enviado un mensaje claro y contundente sobre su futuro profesional: no contempla vestir otra camiseta que no sea la de los Golden State Warriors. El base estrella y máximo encestador de triples en la historia de la liga dejó en claro sus intenciones de finalizar su trayectoria deportiva en la franquicia con la que ha conquistado cuatro campeonatos y redefinido el baloncesto moderno.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en las instalaciones del equipo, la superestrella abordó los rumores y las especulaciones sobre la extensión de su contrato con una firmeza que calma los ánimos de la afición en la Bahía.

«No hay duda de que quiero estar aquí el resto de mi carrera, y estoy bastante seguro de que eso va a suceder. El acuerdo y las cuestiones del contrato se resolverán en el momento adecuado, y no vamos a permitir que sea una distracción en nuestra preparación para la temporada, ni del hecho de que el equipo con el que regresamos tiene mucha familiaridad. Con suerte, podremos mantenernos saludables y simplemente tener la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces, incluyéndome a mí, tras haberme perdido tantos partidos el año pasado», declaró Curry.

Continuidad y lealtad institucional

Las palabras del dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA reflejan una lealtad poco común en el deporte profesional contemporáneo. Seleccionado en la séptima posición del Draft de 2009, Curry ha transformado a los Warriors de ser una franquicia con altibajos a convertirse en una de las dinastías más dominantes en la historia de la liga.

El optimismo del jugador respecto a la renovación contractual sugiere que la directiva del club, liderada por la gerencia general y la propiedad del equipo, se encuentra alineada con sus aspiraciones. Ambas partes coinciden en priorizar la estabilidad del vestuario y el enfoque táctico por encima de las negociaciones financieras inmediatas, asegurando que los trámites administrativos se gestionarán de forma discreta y en el momento oportuno.

Un bloque consolidado y hambre de revancha

Más allá de los aspectos contractuales, el capitán de Golden State enfatizó la importancia del núcleo del equipo. La continuidad de la plantilla principal aporta un factor crucial de química y entendimiento en la cancha, un activo estratégico que el cuerpo técnico encabezado por Steve Kerr busca aprovechar desde el primer día de entrenamiento.

La motivación colectiva también proviene del deseo de superar las adversidades sufridas en la campaña anterior, donde las lesiones irrumpieron de manera constante en la rotación del equipo. El propio Curry se vio obligado a perderse una cantidad considerable de partidos, lo que afectó el ritmo del grupo en momentos determinantes.

Mirada puesta en el campeonato

Con la salud como factor prioritario para el nuevo curso, tanto el cuerpo médico como el cuadro de jugadores han diseñado un plan enfocado en la prevención y la máxima exigencia física. La meta sigue siendo la misma que ha impulsado a la franquicia durante la última década: competir al más alto nivel y luchar por el trofeo Larry O'Brien.

La reafirmación de Stephen Curry no solo disipa cualquier incertidumbre sobre su futuro a largo plazo, sino que establece un tono de determinación y cohesión para toda la organización de los Warriors antes de que el balón vuelva a picar en el Chase Center.