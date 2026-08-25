Klay Thompson busca su redención en la NBA con los Miami Heat

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El experimentado escolta Klay Thompson llega a los Miami Heat con un objetivo claro: demostrar que su talento y energía siguen intactos. Tras una etapa de altibajos, el veterano jugador está listo para recuperar su mejor versión en la duela.

Durante su presentación oficial este martes, confesó a la prensa su gran entusiasmo por este nuevo capítulo. "Esta temporada representa una revancha para demostrar que aún puedo marcar la diferencia y ganar", afirmó ante medios como el Miami Herald.

Adiós a Dallas, hola a Miami

La llegada de Thompson a Florida se concretó luego de que los Dallas Mavericks acordaran rescindir su contrato el viernes pasado. De esta manera, el letal tirador cerró un ciclo de dos años vistiendo la camiseta del equipo texano.

Al quedar como agente libre, no tardó en encontrar un nuevo y ambicioso destino en la liga. La gerencia de Miami se movió rápido y aseguró al jugador con un contrato de dos años valorado en 13 millones de dólares.

El reto de superar el pasado

La campaña 2025-26 fue particularmente difícil para Thompson, quien fue relegado al banquillo tras haber sido titular en su primer año en Dallas. En 69 partidos disputados, el jugador de 36 años registró los números más bajos de toda su carrera.

Promedió apenas 11,7 puntos por encuentro, con un 39,3% en tiros de campo y un atípico 76,6% desde la línea de tiros libres. Sin embargo, se mantiene como el cuarto máximo triplista de la historia, solo superado por Stephen Curry, James Harden y Ray Allen.

Una alianza letal en la cancha

Lejos de desanimarse, el jugador de 1,96 metros confía en que su capacidad para abrir la cancha será clave. Está convencido de que su amenaza exterior encajará a la perfección con figuras como Giannis Antetokounmpo y Bam Adebayo.

"Giannis es uno de los mejores de todos los tiempos y un talento especial", destacó Thompson sobre el dos veces MVP. Aseguró que su presencia en el perímetro obligará a las defensas a darle más libertad de maniobra a la estrella griega.

"Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Yo tendré grandes oportunidades de tiro jugando junto a él y Bam", concluyó con evidente optimismo.