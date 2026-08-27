¿El peor negocio de la NBA? La drástica caída en el salario de Jonathan Kuminga

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El mercado de la NBA suele regirse por el talento, el rendimiento en pista y, de forma categórica, por las decisiones estratégicas que toman los jugadores al momento de negociar sus contratos. En ese escenario de alto riesgo, la trayectoria reciente del alero Jonathan Kuminga se ha convertido en uno de los casos de estudio más comentados sobre cómo las altas pretensiones económicas pueden derivar en un revés financiero sin precedentes.

En el verano de 2024, la directiva de Golden State Warriors apostó por la continuidad del joven talento congoleño ofreciéndole una extensión contractual por cuatro temporadas y una cifra cercana a los 30 millones de dólares anuales. Sin embargo, en un movimiento que buscaba maximizar su valor en la liga, Kuminga y su representación rechazaron la oferta al considerar que su techo deportivo justificaba un contrato máximo valorado en 44.8 millones de dólares por año.

Dos años después de aquella negociación, la realidad del mercado le ha propinado un duro golpe al jugador. Kuminga ha estampado su firma con Minnesota Timberwolves bajo un acuerdo de apenas 6.5 millones de dólares por temporada, una cifra drásticamente inferior a lo que tuvo sobre la mesa en San Francisco.

El riesgo no calculado en la agencia libre

La decisión cometida en 2024 respondía a una apuesta sobre su propia evolución sobre el tabloncillo. Tras mostrar destellos de dominación física y capacidad anotadora con la camiseta de los Warriors, el entorno del jugador asumió que una campaña destacada elevaría su cotización hasta los estándares máximos de la liga.

Sin embargo, la dinámica del equipo, los ajustes en el esquema táctico y la falta de consistencia en minutos clave terminaron por estancar su valor de mercado. Golden State no cedió ante las presiones para otorgar el contrato máximo y, a medida que expiraba la validez de las ofertas iniciales, la flexibilidad salarial de la franquicia tomó otros rumbos.

Al declararse agente libre en un mercado condicionado por las estrictas restricciones del nuevo convenio colectivo (CBA) de la NBA —el cual castiga severamente a los equipos que superan los límites del impuesto de lujo—, las opciones de Kuminga se redujeron considerablemente. Las franquicias con espacio salarial optaron por perfiles de menor riesgo o proyectos más consolidados, dejando al alero en una posición de negociación sumamente vulnerable.

Minnesota capitaliza una oportunidad de mercado

La incorporación de Kuminga a Minnesota Timberwolves por 6.5 millones de dólares anuales representa un movimiento sumamente ventajoso para la gerencia de Minneapolis. El equipo adquiere a un jugador de 23 años con cualidades atléticas de élite a un costo mínimo en comparación con los valores habituales de la liga.

Para Kuminga, este nuevo contrato con Minnesota representa una etapa de reinvención obligatoria. Aceptando un rol donde deberá ganarse minutos dentro de la rotación, el alero buscará demostrar que mantiene el potencial para ser un jugador determinante en la NBA y tentar nuevamente al mercado en futuros ciclos de agencia libre.