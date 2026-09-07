Real Madrid: Kylian Mbappé se perfila con fuerza hacia el Balón de Oro

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Kylian Mbappé es uno de los jugadores más determinantes del fútbol actual. El francés fue preguntado sobre el Balón de Oro en la previa de la Jornada 1 de la UEFA Champions League. El atacante no se mordió la lengua y reconoció que este puede ser su año por el Mundial 2026.

Mbappé en la previa del Real Madrid vs Inter de Milan resaltó sus opciones de ganar el Balón de Oro: "Cuando juegas en el Madrid, la gente te asocia con premios como el Balón de Oro. Yo he hecho historia en la mejor competición del mundo este verano y creo que puede ser un buen año".

'Kyky' que no es tonto recordó que se convirtió en el goleador del Mundial 2026; pero además se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Un reconocimiento que será difícil de superar por el resto de candidatos en un año donde no se ve claro el ganador.

José Mourinho tiene su candidato para el Balón de oro

José Mourinho no se corta cuando tiene que hablar sobre la actualidad en el fútbol. Al ser preguntado por el próximo ganador del Balón de Oro, fue muy claro y reflexivo; eso sí, dejó muy claro quién debe ganar el premio individual y sus respectivas razones para alcanzarlo.

Mourinho en rueda de prensa previo al duelo entre Real Madrid vs Málaga, resaltó quién debe ganar el Balón de Oro. Aunque no nombre explícitamente a Kylian Mbappé, si resaltó lo siguiente: "Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano".

Una sola frase para reivindicar el gran Mundial 2026 de Mbappé; pero además, las hazañas que logró para convertirse en máximo goleador en la historia de los Mundiales. El francés registra 22 goles, a sus 27 años con al menos dos participaciones más en los próximos torneos.

José lanzó una reflexión clara antes de enfocar los flashes a 'Kyky': "Es algo muy bonito en lo individual. No puedes darlo porque ganó la Champions o el Mundial, si es así dale el Balón de Oro a Luis Enrique o a (Luis) De la Fuente que seguro se lo merecen".