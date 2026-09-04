Balón de Oro y su lista más igualada de los últimos años

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El Balón de Oro es el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol. El próximo martes (8 septiembre) habrán 30 candidatos donde todos tienen oportunidad de ganarlo. Con el Mundial disputado, el goleador del torneo y el mejor jugador del mismo pueden ganar muchos votos.

Entre los principales aspirantes a levantar el prestigioso galardón destacan nombres de peso pesado como el delantero francés Kylian Mbappé, que se convirtió durante el verano en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, además del goleador del último torneo.

Por la temporada destaca el artillero inglés Harry Kane y el extremo galo Ousmane Dembélé, quienes han brillado con luz propia durante la campaña. Uno brilló con goles a lo largo de todo el año y el otor ganó la segunda UEFA Champions League en la historia del PSG.

La lista también contempla la irrupción estelar del joven español Lamine Yamal, consolidado en la élite mundial, y la presencia del mediocampista Rodri Hernández, cuya exhibición en el Mundial 2026 lo consolidó como un futbolista total.

Luis Enrique exige el Balón de Oro para uno de los suyos

Luis Enrique es el mejor entrenador de la actualidad el fútbol. Múltiple ganador de la UEFA Champions League y de la Ligue 1 en Francia, sus palabras no pasan desapercibidas y así lo dejó notar. Cuando fue preguntado por el Balón de Oro, lo tiene claro: lo debe ganar uno del PSG.

LE lo dejó claro: "No estoy interesado en quién gane el Balón de Oro. Lo que puedo decir es que el que merece ganar el Balón de Oro es un jugador del PSG. Fabián (Ruiz) podría ganarlo. Debe ser un jugador del PSG. No estoy interesado en el Balón de Oro porque es un deporte colectivo".

Recordemos que Fabián Ruiz ganó la Champions League, pero también fue pieza fundamental de España para ganar el Mundial 2026. En ese contexto, cuenta con el juego, con los títulos y la presencia en el organigrama del club para ser considerado en el Balón de Oro 2026.