PSG: Luis Enrique exige el Balón de Oro para uno de los suyos

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Luis Enrique es el mejor entrenador de la actualidad el fútbol. Múltiple ganador de la UEFA Champions League y de la Ligue 1 en Francia, sus palabras no pasan desapercibidas y así lo dejó notar. Cuando fue preguntado por el Balón de Oro, lo tiene claro: lo debe ganar uno del PSG.

LE lo dejó claro: "No estoy interesado en quién gane el Balón de Oro. Lo que puedo decir es que el que merece ganar el Balón de Oro es un jugador del PSG. Fabián (Ruiz) podría ganarlo. Debe ser un jugador del PSG. No estoy interesado en el Balón de Oro porque es un deporte colectivo".

Recordemos que Fabián Ruiz ganó la Champions League, pero también fue pieza fundamental de España para ganar el Mundial 2026. En ese contexto, cuenta con el juego, con los títulos y la presencia en el organigrama del club para ser considerado en el Balón de Oro 2026.

Luis Enrique pierde a una de sus máximas figuras

Luis Enrique es un entrenador que valora mucho el trabajo diario de sus jugadores. Si estás en un buen ritmo de competición serás titular, sin embargo, en este verano perdió a un jugador que simplemente no pudo superar a sus compañeros: Bradley Barcola.

El DT español confirmó la salida de una de las piezas más importantes de su plantilla: "Al final todo el mundo gana. Barcola era un jugador que quería salir porque quería tener más importancia en el equipo. No puedo darle eso a nadie. Porque deben ganarse su sitio en el campo".

PSG: el reto de ganar tres Champions seguidas

Para Luis Enrique el objetivo es claro, aunque no se obsesiona con eso y piensa en el Mónaco, próxima rival por la Ligue 1: "Los objetivos son claros, No solo la Champions League. Todavía no hemos jugado contra Slovan de Bratislava. Debemos pensar a jugar bien y ganar antes mañana al Mónaco".