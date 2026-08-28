Fútbol francés

Ligue 1: Así fue el terrible golpe que casi lesiona al portero del PSG

Por

Meridiano

Viernes, 28 de agosto de 2026 a las 04:23 pm
Suscríbete a nuestros canales

Durante la jornada de calentamiento del París Saint-Germain (PSG) previo a la segunda jornada de la Ligue 1 (primera división del fútbol francés) frente al Lille FC, su portero titular, Matvéi Safónov tuvo un fuerte golpe con el segundo guardamenta. El ruso impactó con la cadera del su compañero y se dobló el cuello hacia atrás, pese al momento de tensión, el jugador estuvo en la alineción de arranque del partido.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?