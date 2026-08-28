Ligue 1: Así fue el terrible golpe que casi lesiona al portero del PSG

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Durante la jornada de calentamiento del París Saint-Germain (PSG) previo a la segunda jornada de la Ligue 1 (primera división del fútbol francés) frente al Lille FC, su portero titular, Matvéi Safónov tuvo un fuerte golpe con el segundo guardamenta. El ruso impactó con la cadera del su compañero y se dobló el cuello hacia atrás, pese al momento de tensión, el jugador estuvo en la alineción de arranque del partido.