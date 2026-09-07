Por la fecha 1, Real Madrid recibirá a Inter

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El duelo entre Real Madrid e Inter correspondiente a la fecha 1 se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 15:00 horas, el martes 8 de septiembre.

Con 4 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 4 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de diciembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Real Madrid.

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Roma: 14 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs RB Leipzig: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs AEK: 4 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs PSV: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Arsenal: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Club Brugge: 13 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Shakhtar Donetsk: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Feyenoord: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Stuttgart: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Borussia Dortmund: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Real Madrid e Inter, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

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