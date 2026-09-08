¡Oficial! Estos son los 5 nominados a Entrenador del Año del Balón de Oro 2026

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La revista France Football dio a conocer la lista completa de nominados al premio Entrenador del Año 2026, una distinción que reúne a algunos de los técnicos más destacados del fútbol masculino y femenino.

El galardón, creado en 2024 y denominado oficialmente en honor a la leyenda Johan Cruyff, reconoce a los entrenadores que lograron los mejores resultados durante la temporada gracias a sus planteamientos tácticos y capacidad de liderazgo. Carlo Ancelotti fue el primer ganador, mientras que Luis Enrique se quedó con el premio en 2025.

Precisamente, Luis Enrique vuelve a aparecer entre los candidatos en 2026 después de liderar al Paris Saint-Germain a conquistar nuevamente la Champions League. El conjunto francés logró el bicampeonato europeo y se convirtió en apenas el segundo equipo de la era posterior a la Copa de Europa en ganar el torneo durante dos temporadas consecutivas. Su impresionante desempeño coloca nuevamente al técnico español entre los grandes favoritos para quedarse con el reconocimiento.

Nominados a Mejor Entrenador del año

Luis Enrique

Luis de la Fuente

Mikel Arteta

Unai Emery

Vincent Kompany

Otro de los nombres destacados es Mikel Arteta, quien aparece en la lista después de una temporada sobresaliente al frente del Arsenal. Aunque el conjunto inglés cayó ante el PSG en la final europea, esa derrota fue prácticamente la única mancha de una campaña extraordinaria. El español consiguió devolverle a los 'Gunners' el título de la Premier League, poniendo fin a una espera de 22 años para el club y consolidándose nuevamente entre los entrenadores más importantes del fútbol europeo.

La lista también incluye a Luis de la Fuente, seleccionador de España, quien ya había terminado tercero en la votación de 2024 tras conquistar un título continental. Su candidatura vuelve a cobrar fuerza después de que La Roja alcanzara el éxito en el Mundial de 2026.

A ellos se suma Unai Emery, cuyo trabajo con Aston Villa también fue sobresaliente: el equipo conquistó la Europa League, terminó cuarto en la Premier League y consiguió la clasificación para la Champions League, confirmando una temporada de enorme crecimiento para el conjunto inglés.