¿Intervención política? Bélgica estalla contra la FIFA por un insólito favor a Estados Unidos

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La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) lanzó un ultimátum que sacude los cimientos del máximo organismo del balompié mundial. Bélgica advirtió que no respaldará la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA si no recibe respuestas claras sobre diversas irregularidades.

El polémico "Caso Balogun"

El centro de la controversia es el manejo disciplinario del delantero estadounidense Folarin Balogun. Su expulsión automática en el Mundial fue suspendida tras una presunta petición personal del presidente Donald Trump a Infantino.

Esta inédita decisión permitió que el atacante norteamericano disputara los octavos de final precisamente contra la selección de Bélgica. Ante esto, la RBFA exige una justificación sobre cómo se tratarán casos similares en el futuro.

"Es fundamental que estos casos se traten de manera transparente y rigurosa", expresó la federación en un comunicado. El objetivo principal es proteger la buena gobernanza y mantener intacta la credibilidad internacional del deporte.

Exigencias en Zúrich sin respuestas

La RBFA ha solicitado formalmente que el tema de Balogun se incluya en la agenda del próximo Consejo de la FIFA, pautado para el 15 de octubre. Hasta ahora, el silencio desde Suiza ha generado gran incomodidad.

La presidenta de la federación belga, Pascale Van Damme, lamentó la falta de comunicación institucional. "Dos meses después de los hechos, constatamos que nuestras preguntas siguen sin respuesta", declaró enfáticamente la dirigente.

Van Damme aclaró que su equipo intentó dialogar de manera serena y constructiva durante y después de la Copa del Mundo. Sin embargo, exigen explicaciones para explorar mejoras en los procesos actuales del organismo.

Dudas financieras y comerciales

Más allá del ámbito disciplinario, Bélgica mantiene serias reservas sobre el programa FIFA Forward Enterprise. La federación asegura que varias evaluaciones y decisiones financieras recientes carecen de la justificación necesaria.

Además, la RBFA se opuso radicalmente a la intención de la FIFA de vender una participación en los derechos comerciales de la Copa del Mundo. Consideran que esto vulnera la integridad económica del torneo.

Para los dirigentes belgas, el fútbol internacional debe conservar siempre "un modelo sólido, independiente y sostenible". Rechazan tajantemente cualquier movimiento mercantil que comprometa la autonomía del campeonato.

Alianza estratégica con la UEFA

En su cruzada por exigir claridad, Bélgica ha dejado claro que no está actuando en solitario. La federación confirmó que mantiene un contacto constante y estrecho con la UEFA para abordar todas estas inquietudes.

Con el respaldo moral del organismo rector del fútbol europeo, los belgas continuarán ejerciendo una fuerte presión. La meta final es forzar a la administración de Infantino a garantizar una toma de decisiones limpia y sin injerencias políticas.