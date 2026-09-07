Lautaro Martínez confiesa su preocupación por la situación de Julián Álvarez

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La situación de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid fue una de las más llamativas durante el reciente mercado de verano. Al respecto, varios jugadores se han mostrado en apoyo al delantero argentino, uno de ellos, su compañero de selección, Lautaro Martínez.

La "Araña" tenía abiertamente el deseo de abandonar el club "Colchonero" para irse al Barcelona, pero el Atlético terminó rechazando la oferta "Blaugrana", provocando la rotura de su relación con la oncena e incluso síntomas de depresión.

Lautaro Martínez se preocupa por la situación de Julián Álvarez

En medio de la conferencia de prensa que se efectuó previo al duelo de la Champions League entre el Inter y el Real Madrid, Lautaro fue consultado sobre la situación que atravesó su compañero de selección, quien vio sus primeros minutos de la naciente campaña durante el fin de semana, en la derrota del Atlético ante el Athletic Club de Bilbao.

"Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo", fue lo primero que dijo. "Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la selección, es un amigo. El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club", añadió.

El argentino le manifiesta su apoyo a su compañero

Sin embargo, Martínez no dejó pasar la oportunidad para manifestar su apoyo hacia su compatriota: "Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo”.

El próximo encuentro del Atlético de Madrid será este miércoles cuando se midan al Liverpool, igualmente por la primera jornada de Champions, y la gran interrogante es si el "Cholo" Simeone le dará la primera titularidad de la temporada a la "Araña".