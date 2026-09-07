Caso Maradona: El juicio entra en su etapa decisiva tras declaraciones de la defensa

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El proceso judicial para determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona ingresa a su tramo definitivo este martes con las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa del psicólogo Carlos Díaz, uno de los profesionales imputados.

Los testimonios estarán a cargo del psicólogo Damián Barreiro y del sociólogo Ignacio O'Donnell, ambos expertos en el área de adicciones. Con sus declaraciones se abre la etapa dedicada a las pruebas presentadas por las defensas de los acusados.

La estrategia del psicólogo imputado

Según lo reseñado por la agencia EFE, Díaz se incorporó al equipo tratante de Maradona un mes antes de su deceso, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Su función consistía en brindar asistencia psicológica al exfutbolista y coordinar su tratamiento contra la dependencia al alcohol en conjunto con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien también se encuentra imputada.

Durante la atención domiciliaria, el profesional estableció la restricción total de bebidas alcohólicas en la residencia, medida respaldada por los resultados autópsicos, los cuales confirmaron la ausencia de alcohol o sustancias estupefacientes en el organismo de Maradona al momento de su fallecimiento.

A pesar de que el psicólogo fue acusado de tomar atribuciones ajenas a su especialidad e interferir en la asistencia médica, su defensa argumenta que cumplió con sus objetivos terapéuticos y que el resto del personal de salud desoyó sus recomendaciones. Si bien consta en la causa que solicitó a las hijas del astro limitar las visitas para no abrumarlo, no existen elementos probatorios que vinculen directamente sus decisiones con el desenlace fatal.

Calendario del proceso y alegatos finales

El turno de las defensas estaba previsto para comenzar el pasado jueves con la exposición del cirujano y perito médico legista Antonio José Maya, promovido por los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque. Sin embargo, la comparecencia fue diferida a solicitud del especialista para revisar detalladamente el informe técnico interdisciplinario elaborado en 2021.

Las jornadas destinadas a los testigos de las defensas se extenderán hasta finales de septiembre, marcando el paso previo a la formulación de los alegatos finales. Junto a Díaz, Cosachov y Luque, la causa tiene como imputados a la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, al médico Pedro Di Spagna, al coordinador de enfermería Mariano Perroni y al enfermero Ricardo Almirón.