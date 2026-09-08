Rodri es pillado hablando mal del Valencia: "Son muy malos"

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El Barcelona ha tenido un comienzo de temporada espectacular, con una gran compenetración entre sus nuevos fichajes y sus antiguos jugadores; siendo una de esas nuevas figuras, Rodri Hernández, el mediocampista que viene de ser campeón del mundo y que fue pillado hablando mal del Valencia en el reciente duelo de los azulgranas.

Los dirigidos por Hansi Flick golearon 5-0 a los "vampiros", con un doblete de Yamal y los otros tres tantos divididos entre Raphinha, Pedri y Fermín López. Por ende, al mediocampista que viene de ser campeón del mundo le llamó la atención el bajo nivel mostrado por el rival, de acuerdo al video compartido por el periodista Pablo Giralt.

Rodri es "pillado" hablando mal del Valencia

Luego de ser sustituido en el complemento, Rodri conversaba con su compañero Pau Cubarsí y fue claro en su punto de vista sobre el Valencia: "Son flojos, muy flojos estos, tío", y fue insistente, "Son muy malos, tío".

A medida que pasaron los minutos, se impresionó negativamente más, al punto de preguntar cómo se ubicaron en la tabla en la temporada pasada y Cubarsí le contestó que estuvieron cerca de Europa (League), a lo que Rodri incrementó su asombro.

"Es que no han pasado la media cancha en la segunda parte", concluyó el mediocampista, dejando claro que le parece un nivel sumamente bajo el de los "Vampiros" y probablemente el de LaLiga en general, porque hasta los momentos, el Barcelona marcha invicto en cuatro duelos, en los cuales marcaron 17 goles y encajaron apenas, para ocupar el liderato.