A los 39 años y desde la MLS: Lionel Messi entra en la lista del Balón de Oro 2026

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Lionel Messi vuelve a estar entre los mejores futbolistas del planeta. El capitán de la Selección Argentina fue incluido este martes entre los nominados al Balón de Oro 2026, el prestigioso premio que entrega France Football y cuya ceremonia se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres.

A sus 39 años, el delantero argentino continúa compitiendo al máximo nivel y vuelve a formar parte de la élite, tras una presentación notable en el pasado Mundial de fútbol, donde se quedó a las puertas de conquistar su segunda Copa del Mundo con la selección de Argentina.

La nominación tiene un significado especial para Messi, quien buscará ampliar un récord que parece cada vez más difícil de superar. El rosarino es el jugador que más veces ha conquistado el Balón de Oro, con ocho estatuillas obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Detrás aparece Cristiano Ronaldo, con cinco premios. La nueva candidatura del argentino llega después de otra temporada de gran impacto tanto con Inter Miami como con la 'Albiceleste'.

Números de Messi para ser nominado al Balón de Oro

Durante 2026, Messi registró 31 goles y 16 asistencias en 35 partidos, números que reflejan su vigencia pese a encontrarse en la etapa final de una carrera histórica. Además, volvió a ser una de las principales figuras de Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde consiguió marcar ocho goles y tuvo un papel determinante en el recorrido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni hasta la final, en la que terminó como subcampeón frente a España.

Su actuación en la Copa del Mundo volvió a colocar a Messi en la conversación por los principales reconocimientos individuales del fútbol mundial. Para la elección del Balón de Oro se tendrá en cuenta el período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026, incluyendo el Mundial. Los criterios establecidos priorizan el rendimiento individual y decisivo del futbolista, seguido de los logros colectivos y, posteriormente, aspectos como la clase y el juego limpio.