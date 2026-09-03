Restaurante argentino crea una milanesa con el rostro del Messi y se hace viral

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Un restaurante de Buenos Aires creó una milanesa con el rostro del capitán argentino, Lionel Messi, incluyendo detalles de su cara, como una peculiar forma de despedir al histórico número 10 de la selección.

La creación nació en El Antojo, un restaurante de la capital argentina que decidió rendirle un particular tributo a Messi después de que el futbolista anunciara su retiro de la selección argentina.

¿Te comerías a Messi?

El encargado de convertir al campeón mundial en una milanesa fue el chef Damián Zanotti, quien tomó una fotografía del delantero como referencia para moldear cuidadosamente la carne hasta conseguir una silueta que reproduce sus principales rasgos faciales.

Después llegó el proceso tradicional como huevo, pan rallado y fritura. El resultado fue bautizado como “La Milamessi”, un plato que llamó la atención en redes sociales por el nivel de detalle conseguido en el rostro del jugador.

Pero el homenaje no quedó únicamente en la forma de la cara. La preparación también incorporó tres estrellas, en referencia a los tres títulos mundiales conquistados por Argentina.

“Nunca habrá otro Messi”

Para Zanotti, la particular preparación tiene un significado mucho más emocional que gastronómico. El chef explicó que decidió hacer esta “última milanesa” precisamente por el momento que atraviesa la relación de Messi con la selección.

La intención, según sus palabras, era tener al futbolista “un poco más cerca” de los argentinos y rendirle un reconocimiento por todo lo que ha representado para el país.

El dueño de El Antojo, Christian Franco, también se refirió a la preparación como una despedida al número 10. Para el restaurante, se trata de una manera de agradecerle por las alegrías que le dio a la selección y a los aficionados argentinos.

La idea tampoco surgió de la nada. El Antojo ya había experimentado anteriormente con milanesas inspiradas en rostros conocidos, incluyendo una versión de Messi durante su juventud.

Messi y su conexión con la milanesa

El homenaje gastronómico tiene además un detalle que lo hace todavía más apropiado. El futbolista ha contado en distintas ocasiones que uno de sus platos favoritos es la milanesa napolitana preparada por su madre, Celia Cuccittini.

El futbolista incluso ha revelado que sus hijos, Thiago y Mateo, también disfrutan de este plato familiar y le piden que se los prepare.