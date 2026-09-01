Antonela Roccuzzo conmueve a Messi tras su retiro: “Te vi sufrir, caer y levantarte”

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Lionel Messi cerró una de las etapas más importantes de su carrera y, esta vez, no hubo discurso de entrenador ni homenaje de compañeros que lograra resumir mejor lo vivido que las palabras de Antonela Roccuzzo.

La esposa del astro argentino reaccionó a su retiro de la Selección Argentina con un mensaje que incluyó emoción, recuerdos y orgullo por el camino que recorrieron juntos.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así”, escribió Antonela en una publicación que conmovió a los seguidores de la pareja. A través de varias fotografías, recordó los años de esfuerzo, las derrotas, las dudas y, finalmente, los triunfos que convirtieron a Messi en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol argentino.

Antonela recordó los momentos más difíciles de Messi

Más que hablar de títulos y récords, Roccuzzo puso el foco en la parte menos visible de la carrera del futbolista. “Te vi sufrir, caer y levantarte”, expresó al recordar las distintas etapas que atravesó Messi con la camiseta albiceleste.

La rosarina también destacó que estuvo a su lado cuando las cosas no salían como esperaba y cuando tuvo que volver a intentarlo. Para ella, la historia de Messi no se resume únicamente en las copas que levantó, sino en la capacidad que tuvo para insistir después de cada golpe.

“Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, añadió en su publicación.

El mensaje llega después de que Messi confirmara su despedida de la Selección, una decisión que, según explicó el propio futbolista, ya había tomado el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026 ante España. Posteriormente, la muerte de su padre, Jorge Messi, terminó de reafirmar su postura.

Thiago, Mateo y Ciro, protagonistas de la despedida

Uno de los momentos más emotivos del mensaje de Antonela estuvo dedicado a Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos de la pareja.

La argentina destacó que los niños tuvieron la oportunidad de crecer viendo de cerca la trayectoria de su padre, desde los momentos de frustración hasta la conquista del gran sueño que durante tantos años persiguió que levantar la Copa del Mundo con Argentina.

“Que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca”, escribió, antes de resaltar que ellos pudieron observar cómo su padre luchó por lo que quería y no dejó de creer hasta conseguirlo.

Para la empresaria, ese recuerdo tendrá un valor especial en el futuro. Los tres niños no solo podrán escuchar hablar de los logros de Messi sino que también fueron testigos de una parte de esa historia y estuvieron presentes cuando finalmente levantó el trofeo mundial.

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, expresó. Antonela cerró su mensaje llevando la despedida al terreno más personal. Más allá del futbolista, los títulos y la camiseta argentina, habló del hombre que conoció y acompañó durante todos estos años.

“Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”, escribió.

Finalmente, dejó una frase que resumió el vínculo de ambos después de más de una década de historia compartida: “Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

Messi pone punto final a más de dos décadas con Argentina

El retiro de Messi marca el cierre de una trayectoria internacional que comenzó en 2005 y que estuvo llena de contrastes. El argentino vivió derrotas dolorosas, críticas y finales perdidas antes de alcanzar una etapa dorada con la Selección.

Con Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de la medalla de oro olímpica de 2008. Su última participación llegó en la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó ante España.

Ahora, con 39 años, Messi decidió dar un paso al costado. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, explicó al anunciar su despedida, aunque dejó claro que seguirá alentando a la Selección desde afuera.