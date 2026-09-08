Balón de Oro 2026: Estos son los 30 nominados al premio

Este martes se ha publicado la lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, reuniendo a los futbolistas más destacados de la temporada pasada en las grandes ligas europeas y competiciones internacionales.
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Entre los candidatos que acaparan los focos figuran los principales referentes de los clubes más poderosos del mundo, destacando nombres estelares como los madridistas Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinícius Jr., así como el astro argentino Lionel Messi, quien vuelve a meterse de lleno en la pelea por el galardón.
El listado completo de los 30 aspirantes al prestigioso galardón lo conforman:
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Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)
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Pau Cubarsí (Barcelona / España)
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Marc Cucurella (Chelsea-Real Madrid / España)
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Ousmane Dembélé (PSG / Francia)
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Luis Díaz (Bayern / Colombia)
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Bruno Fernandes (Manchester United / Portugal)
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Erling Haaland (Manchester City / Noruega)
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Gabriel (Arsenal / Brasil)
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Harry Kane (Bayern / Inglaterra)
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Achraf Hakimi (PSG / Marruecos)
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Lamine Yamal (Barcelona / España)
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Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia)
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Marquinhos (PSG / Brasil)
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Sadio Mané (Al Nassr / Senegal)
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Lautaro Martínez (Inter / Argentina)
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Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)
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Nuno Mendes (PSG / Portugal)
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Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)
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Michael Olise (Bayern / Francia)
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Joao Neves (PSG / Portugal)
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William Pacho (PSG / Ecuador)
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Julián Quiñones (Al Qadsiah / México)
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Declan Rice (Arsenal / Inglaterra)
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Rodri (Manchester City-Barcelona / España)
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Fabián Ruiz (PSG / España)
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Ferran Torres (Barcelona-PSG / España)
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William Saliba (Arsenal / Francia)
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Dayot Upamecano (Bayern / Francia)
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Vinicius Jr. (Real Madrid / Brasil)
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Vitinha (PSG / Portugal)
Con el anuncio de los 30 candidatos, se da oficialmente el pistoletazo de salida a la cuenta regresiva rumbo a la gran gala de entrega, donde se conocerá quién tomará el trono y levantará el codicionado trofeo.