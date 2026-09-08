Leyenda del Real Madrid y Barcelona entrega trofeo a Kylian Mbappé

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El feudo madridista fue testigo de un momento cargado de jerarquía y leyenda para el fútbol europeo. El atacante francés Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro en el césped del Estadio Santiago Bernabéu, distinción que lo acredita formalmente como el máximo goleador de la edición 2025/2026 de la UEFA Champions League.

El emotivo acto contó con un padrino de lujo dentro de la historia del club. El exastro portugués recordado en la Casa Blanca y el FC Barcelona, Luis Figo, fue el encargado de entregarle el galardón al ariete galo ante la ovación del público capitalino.

El reconocimiento al máximo artillero de Europa

La entrega del trofeo certifica el impacto demoledor que tuvo Kylian Mbappé a lo largo de toda la competencia continental durante el último curso. El delantero galo lideró la tabla de goleadores de la Champions League gracias a su contundencia en las fases decisivas y su capacidad para definir partidos clave en el torneo más exigente del mundo a nivel de clubes.

La imagen junto a Figo simboliza el relevo generacional de grandes figuras que han dejado su huella en el templo de Chamartín, consolidando el estatus del atacante como la principal referencia ofensiva del proyecto madridista.

Un impulso para los retos del curso actual

Este homenaje individual sirve como un espaldarazo anímico importante para Kylian Mbappé de cara a los compromisos que afronta el equipo en la presente campaña. La consecución del galardón reafirma la vigencia y efectividad del artillero en el máximo escenario europeo.

Con este nuevo trofeo en sus vitrinas, el delantero francés aspira a mantener su ritmo goleador en el certamen continental para liderar nuevamente a la plantilla merengue en la lucha por todos los títulos de la temporada.