Real Madrid: Kylian Mbappé y su verdadera obsesión

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Kylian Mbappé es uno de los futbolistas más importantes en los últimos 10 años. Gracias a sus brutales condiciones físicas ya ganó un Mundial (2018) y ha ganado múltiples títulos grupales e individuales. Sin embargo, hay algo que lo mantiene totalmente obsesionado con el Real Madrid.

Mbappé tras vencer 2-1 al Inter en Champions reconoció a la cadena CBS su obsesión: "Ganar la Champions League con el Real Madrid es más importante para mí que el Balón de Oro". Una oración que dice mucho de su ambición y lo que realmente persigue con el equipo merengue.

'Kyky' se perfila como uno de los candidatos más fuertes para ganar el Balón de Oro. Sin embargo, parece que el premio no le preocupa demasiado, tomando en cuenta que si logra vencer a nivel grupal con el Real Madrid, los títulos individuales van directamente a su repisa.

Kylian Mbappé replica la histórica rebeldía de estas mega estrellas

Kylian Mbappé en la rueda de prensa previo al Real Madrid vs Inter de Milan por Champions League. Un encuentro con máxima difusión por ser el debut del equipo más ganador de la competición. En ese contexto, el francés retiró una botella de Gatorade de su plano, creando controversia.

Este tipo de acciones no constituyen un capricho aislado, sino que forman parte de una tendencia global. La misma consta de el resguardo de la imagen de las superestrellas de diferentes deportes globales, para evitar asociarse con bebidas azucaradas, alcohol o comida rápida.

Precedentes históricos como el icónico 'Crampgate' de LeBron James; o el célebre desplome bursátil provocado por Cristiano Ronaldo al apartar botellas de Coca-Cola evidencian el choque frontal entre los lucrativos contratos de los torneos y los imperios individuales de los atletas.

La postura inflexible del atacante del Real Madrid confirma que las grandes figuras del balompié contemporáneo controlan no solamente su rendimiento sobre el césped, sino también los espacios publicitarios y los encuadres de televisión que millones de personas consumen a diario.