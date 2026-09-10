Entrenador del Valencia sobre las declaraciones de Rodri: "No nacen desde el respeto"

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El Valencia CF se medirá al Sevilla FC por una nueva jornada de LaLiga Española y el técnico blanquinegro, Carlos Corberán, aprovechó la rueda de prensa previa para responder con contundencia a las recientes declaraciones de Rodri, quien había calificado al conjunto valencianista como "muy malo".

Visiblemente molesto pero manteniendo la compostura institucional, no ocultó su descontento y calificó las afirmaciones del futbolista como un episodio inaceptable que rompe los códigos de compañerismo en el deporte de élite.

“Completamente desafortunadas. No nacen desde el respeto al compañero. Gayà tomó la iniciativa para tener una conversación con él”, expresó.

Página pasada pero con memoria

A pesar de la gravedad de la ofensa, el timonel del cuadro che confirmó que el asunto ha quedado formalmente encauzado tras las explicaciones pertinentes, aunque dejó un recado sobre la memoria y el trato recibido en Mestalla.

“Aceptamos sus disculpas públicas y entendemos que son las pertinentes. Aunque sea en un contexto de contarlo a un compañero, había salido ovacionado antes de Mestalla”, recordó Corberán, haciendo alusión al reconocimiento que, antes del partido, la afición valencianista le había brindado al jugador en su propia casa.

Con este episodio ya cerrado en el apartado disciplinario, el Valencia concentra toda su energía mental y futbolística en el duelo de este viernes 11 de septiembre ante el Sevilla, con el objetivo de convertir la rabia contenida en un impulso competitivo sobre el césped.