Castigo histórico: expulsan de por vida a un jugador y a su equipo por agredir a un árbitro

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El fútbol senior argentino fue escenario de un episodio lamentable que culminó con una sanción histórica y ejemplar. El jugador Raúl Hernán García agredió brutalmente a un árbitro asistente, provocando su expulsión de por vida del deporte y la descalificación inmediata de su club.

Un cabezazo salvaje en Avellaneda

El violento suceso tuvo lugar en el reconocido predio Tita Mattiussi, perteneciente al Racing Club. El reloj marcaba los 23 minutos del segundo tiempo y el encuentro mantenía un tenso empate a tres goles por bando.

En un arrebato de ira, el delantero de San Miguel, conocido como "Pipi" García, propinó un cobarde cabezazo al juez de línea Pablo Valles. El impacto directo en el rostro derribó al instante a la autoridad deportiva, paralizando las acciones.

Conmoción y traslado al hospital

A raíz de la brutalidad del golpe frontal, Valles quedó completamente inconsciente sobre el terreno de juego. Los reportes de la prensa local confirmaron que el árbitro asistente debió ser trasladado de urgencia para ser internado.

El árbitro principal no dudó en suspender y dar por terminado el encuentro de manera inmediata para atender la emergencia. Poco después, las impactantes imágenes del incidente se viralizaron en las redes sociales, desatando una profunda indignación.

Una sanción sin precedentes

Ante la gravedad del ataque, el Tribunal de Disciplina de la Primera División +35 convocó una reunión de urgencia. La Comisión Directiva y los representantes de los clubes tomaron una decisión unánime y contundente contra el agresor.

El comunicado oficial anunció la expulsión definitiva y perpetua de Raúl Hernán García de cualquier actividad organizada por la liga. El jugador de 40 años, quien había debutado profesionalmente en 2005, vio el fin absoluto de su trayectoria deportiva.

Tolerancia cero para el equipo

El severo castigo dictaminado por las autoridades no se limitó únicamente al autor material de la repudiable agresión. El tribunal determinó que todo el conjunto de San Miguel +35 quedaba expulsado de manera irrevocable de las competencias oficiales.

Ambas instituciones involucradas en el partido emitieron comunicados manifestando su absoluto repudio hacia las acciones de García. Esta drástica resolución colectiva busca sentar un precedente firme de tolerancia cero hacia la violencia en el fútbol.