Cristiano Ronaldo anota su gol 979 ante Abha

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su leyenda en el fútbol mundial y acechando de manera implacable la histórica e inédita cifra de los mil tantos. El delantero portugués registró el gol número 979 de su carrera profesional durante el compromiso del Al Nassr frente al Abha, en un duelo correspondiente a la máxima categoría de la Saudi Pro League.

La anotación del artillero lusitano reafirma su vigencia goleadora en el balompié de Medio Oriente, donde sigue demostrando que su capacidad física y su instinto dentro del área rival se mantienen intactos a pesar del paso de los años en la alta competencia.

El cabezazo letal para abrir el marcador

El grito de gol para el conjunto de Riad llegó en las primeras de cambio del compromiso. Cuando apenas transcurría el minuto 22 de la primera mitad, el atacante de 41 años hizo gala de una de sus herramientas ofensivas más características a lo largo de toda su trayectoria deportiva: el juego aéreo.

Tras un centro preciso enviado hacia el corazón del área, Cristiano Ronaldo calculó el tiempo exacto para elevarse por encima de sus marcadores, superando a la defensa rival con un salto portentoso. El portugués conectó un potente y colocado cabezazo que dejó sin opciones de reacción al guardameta del Abha, decretando el 1-0 parcial en la pizarra y desatando la euforia de los aficionados presentes en las gradas.

Rumbo a la inalcanzable barrera de los mil tantos

Con esta nueva diana, el capitán de la selección de Portugal recorta aún más la distancia hacia el récord absoluto que se ha trazado como gran objetivo individual en el cierre de su carrera. Cada presentación del número siete en territorio saudí se ha convertido en una auténtica cuenta regresiva que mantiene en vilo al mundo del deporte.

El impacto de Cristiano Ronaldo en la liga árabe sigue trascendiendo el ámbito comercial y mediático para reflejarse directamente en los resultados de su equipo. Su constante cuota goleadora lo consolida como la pieza angular en el esquema ofensivo del Al Nassr, manteniendo a la escuadra competitiva y en la constante pelea por los puestos de vanguardia del campeonato local.