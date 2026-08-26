Cristiano Ronaldo explota contra el Al Nassr por esta razón

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El astro portugués Cristiano Ronaldo protagonizó un tenso episodio durante la tercera jornada de la Liga Profesional Saudí. El delantero mostró un evidente malestar en la cancha frente al desempeño de sus compañeros en el Al Nassr.

Un inicio adverso y la expulsión temprana

El compromiso ante el Al Ettifaq comenzó cuesta arriba para la escuadra dirigida por el estratega Ange Postecoglou. Desde el minuto 12 del primer tiempo, el Al Nassr quedó en desventaja numérica tras sufrir una expulsión. La inferioridad en el terreno de juego descompensó las líneas del equipo, situación que el conjunto rival aprovechó para ponerse en ventaja por dos goles antes del descanso.

La frustración del atacante luso se hizo visible a lo largo de la primera mitad. Cristiano Ronaldo recriminó de forma constante las ejecuciones y faltas de concentración de sus dirigidos en el campo. Los gestos de molestia e impotencia del jugador de Madeira dominaron la imagen del club durante los primeros 45 minutos.

Sustitución en el entretiempo y giro en el marcador

Ante el panorama adverso y el clima de tensión, Postecoglou tomó una decisión drástica al llegar al descanso: retirar del terreno de juego a Cristiano Ronaldo para dar entrada a variantes tácticas. La medida implicó un ajuste directo en el esquema ofensivo del equipo para afrontar el complemento con diez hombres.

La variante técnica rindió frutos inmediatos en la segunda parte. El Al Nassr reorganizó sus filas, incrementó la presión en zona media y mostró una dinámica colectiva distinta para acortar distancias en el marcador.

Con una postura más disciplinada, el equipo de Riad logró igualar el encuentro e imponerse en los minutos finales. Los ajustes en el mediocampo permitieron generar transiciones rápidas que tomaron descolocada a la defensa del Al Ettifaq para terminar llevándose la victoria 3-2.