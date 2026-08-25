La PFA premian a los mejores jugadores de la Premier League 2025/26

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La Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) celebró su esperada gala anual, reconociendo a los nombres más determinantes que dejaron huella durante la temporada 2025/26 en la Premier League.

El galardón estelar de la noche (Jugador del Año de la PFA), recayó en los botines del mediocampista portugués Bruno Fernandes. Tras una campaña estelar con el Manchester United, el capitán "red devil" se alzó con la distinción tras registrar nueve goles y un récord histórico de 22 años en el campeonato doméstico.

Con este reconocimiento, pone fin a una sequía de 16 años, convirtiéndose en el primer jugador del United en ganar el prestigioso galardón desde que lo hiciera Wayne Rooney en 2010.

Mejor juvenil de la Premier

Por su parte, el apartado de las promesas consagradas tuvo como gran monarca a Nico O'Reilly. El lateral izquierdo del Manchester City fue oficialmente nombrado Jugador Joven del Año de la PFA, coronando una temporada de ensueño en la que demostró una madurez impropia de su edad.

El defensor firmó unos registros sobresalientes desde la banda, aportando nueve goles y seis asistencias vitales en el esquema del conjunto "citizens", consolidándose como uno de los laterales más desequilibrantes del pasado curso.

XI ideal de la Premier League

La gala también desveló el ansiado Equipo del Año de la PFA. La alineación ideal quedó conformada por la siguiente constelación de estrellas: David Raya; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, William Saliba, Nico O'Reilly; Bruno Fernandes, Declan Rice, Rayan Cherki; Antoine Semenyo, Igor Thiago y Erlind Haaland.

Los PFA Awards 2026 vuelven a demostrar la competitividad voraz de una Premier League que no deja de evolucionar, consagrando a figuras contemporáneas y abriendo las puertas a una nueva generación dorada.