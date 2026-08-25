El Estadio Monumental de Maturín sufre daños tras el paso de la Onda Tropical 41

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El clima vuelve a golpear la infraestructura deportiva en Monagas. Durante las últimas horas, fuertes ráfagas de viento asociadas al paso de la Onda Tropical 41 causaron severas afectaciones en la estructura del Estadio Monumental de Maturín, recientemente reconocido por ser la casa principal de la selección venezolana de fútbol durante el pasado ciclo clasificatorio para la Copa Mundial.

Los reportes emitidos por comunicadores locales y residentes de la zona dieron cuenta de un fenómeno meteorológico de alta intensidad. Vientos de gran magnitud provocaron el desprendimiento de láminas y material ligero del revestimiento exterior del techo del recinto, generando alarma entre las comunidades vecinas.

Dos impactos climáticos en un periodo de tres días

El incidente registrado esta tarde no representa un hecho aislado para el máximo escenario deportivo de la entidad. Apenas tres días antes, el sábado pasado, las precipitaciones generadas por la Onda Tropical 40 causaron el anegamiento completo del terreno de juego.

Las imágenes compartidas por la prensa regional mostraron la acumulación de agua sobre el engramado, evidencia clara de las limitaciones del sistema de drenaje ante precipitaciones extraordinarias. La concatenación de ambos eventos climáticos pone en evidencia la vulnerabilidad de la instalación deportiva frente a las contingencias del tiempo en la región oriental del país.

Evaluaciones y estado del recinto

Las autoridades locales y los equipos de protección civil iniciaron el monitoreo de los daños materiales registrados en la cubierta superior. Hasta el momento, el personal técnico realiza la inspección de los restos de material desprendido para determinar el alcance estructural de los daños y mitigar posibles riesgos para los transeúntes.

El Estadio Monumental de Maturín ha albergado eventos de alta concurrencia en el calendario nacional e internacional. El mantenimiento de sus instalaciones resulta prioritario para garantizar la seguridad de los atletas y del público en próximos compromisos.