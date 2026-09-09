UCL: Jugador del Dortmund se desplomó en pleno partido

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El Signal Iduna Park vivió momentos de alta tensión durante el cruce entre el Borussia Dortmund y el Villarreal por la máxima competición europea. La victoria del conjunto alemán por 3-2 quedó en segundo plano tras un episodio que encendió todas las alarmas. Konstantinos Karetsas, una de las jóvenes promesas del equipo, debió abandonar el campo de juego en camilla tras sufrir un colapso repentino que requirió su traslado urgente a un centro asistencial.

El momento del colapso en el Signal Iduna Park

Transcurrían 24 minutos de la primera parte con el marcador igualado sin goles cuando la secuencia interrumpió el ritmo del partido. El mediocampista ofensivo de 18 años entregó la pelota a su compañero Julian Ryerson e inmediatamente, sin haber mediado contacto físico o choque con ningún rival, levantó su brazo derecho para pedir auxilio al cuerpo médico.

Karetsas se sentó en el césped y segundos después se acostó tomándose la cabeza, evidencia inequívoca de un malestar severo. Ante la gravedad del cuadro, la asistencia ingresó de inmediato para atender al futbolista, quien no pudo continuar y fue retirado en camilla a los 27 minutos entre el silencio y la preocupación de los aficionados presentes en el estadio.

El parte médico oficial del Borussia Dortmund

Horas después del incidente, la institución alemana emitió un comunicado oficial a través de sus canales digitales para llevar tranquilidad a la comunidad y aclarar las razones de la sustitución del jugador.

Problemas circulatorios en pleno partido

Según la información facilitada por el club, el futbolista sufrió una alteración en su sistema circulatorio durante el desarrollo del encuentro. El comunicado preciso indicó que Karetsas se encontraba estable dentro del contexto y que fue derivado a un hospital para someterse a chequeos exhaustivos que determinen el origen exacto del episodio.

Detalles del traslado hospitalario

La situación médica del juvenil venía dando señales de alerta en los días previos a la jornada europea. Durante la sesión de entrenamiento del día anterior, el deportista no había logrado completar la totalidad de los trabajos físicos programados debido a un Cuadro de fatiga acumulada.

Tras la atención primaria en el vestuario, Karetsas fue trasladado en ambulancia hacia la clínica designada. Según informaron fuentes periodísticas en Alemania, el jugador estuvo acompañado en todo momento por su madre, Irena Kitsinis. Hasta la fecha, los servicios médicos de la entidad alemana no han publicado los resultados finales de las pruebas clínicas realizadas.