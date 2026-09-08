Fede Valverde explota tras la victoria en Champions: "Tenían razón al silbarnos"

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El estreno del Real Madrid en la fase de liga de la UEFA Champions League se saldó con una victoria por 2-1 frente al Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu, con goles de Kylian Mbappé y Valverde.

A pesar de haber sumado los primeros tres puntos en el casillero europeo, el ambiente en zona mixta estuvo lejos de ser una celebración relajada. El mediocampista uruguayo Fede Valverde, ofreció un balance sumamente duro y directo sobre el funcionamiento del equipo.

El volante reconoció sin titubeos las deficiencias mostradas sobre el césped, respaldando además la reacción del público ante el bajón colectivo en la segunda mitad: “Mourinho nos dijo que mantuviéramos más el balón, y que jugáramos con más calma. No lo hicimos... Los aficionados tenían razón al silbarnos. Necesitamos mejorar".

“Tenemos que ser autocríticos; es verdad que ganamos y es importante empezar con una victoria, pero nosotros como jugadores necesitamos darnos cuenta de que pusimos un mal segundo tiempo y no jugamos bien”, expresó.

Autocrítica absoluta de Valverde

Asimismo, Fede Valverde explicó cómo el equipo perdió el control del juego tras el descanso, provocando un sufrimiento innecesario ante su propia afición: “Cuando empezó la segunda mitad y dejamos de jugar a nuestro estilo, sufrimos mucho, y eso es algo que no debería pasar, especialmente en nuestro campo”.

Para finalizar, detalló los errores en la toma de decisiones que desestabilizaron el planteamiento inicial de José Mourinho. “Deberíamos haber impuesto nuestro juego, nos precipitamos demasiado en la finalización y nos faltó la paciencia para tener el balón. Y eso es lo que hizo que el partido se volviera loco y nos mantuviera siempre defendiendo”.

Con este llamado de atención desde el liderazgo del vestuario, el conjunto blanco ya enfoca sus siguientes entrenamientos con la premisa de corregir errores de cara a los próximos retos de la temporada.