Rodri se disculpa con el Valencia tras la filtración de sus declaraciones

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Las aguas comienzan a calmarse tras el revuelo mediático generado en el último compromiso liguero. De acuerdo con información de diversos medios españoles, Rodri ha ofrecido las disculpas pertinentes al Valencia CF, luego de que salieran a la luz unas controvertidas imágenes suyas captadas desde el banquillo.

Durante el desarrollo del enfrentamiento entre el Valencia y Barcelona, las cámaras de televisión captaron al centrocampista español compartiendo impresiones junto a su compañero de equipo Pau Cubarsí.

En dicha conversación, enmarcada en la tensión propia del partido, el jugador hizo uso de expresiones como "son muy malos, son malísimos", desatando de inmediato una ola de reacciones y malestar en el entorno del conjunto blanquinegro.

Las disculpas de Rodri

Con el objetivo de evitar que el malentendido escalara y preservar el respeto mutuo entre profesionales, Rodri se puso en contacto directo con el capitán valencianista, José Luis Gayà.

Durante la charla, el mediocampista argumentó que aquellas manifestaciones se produjeron en un contexto estrictamente privado, recalcando que en ningún momento existió la intención de faltar al respeto a los futbolistas del cuadro "che".

Asimismo, pidió que trasladara sus sinceras disculpas al resto del vestuario, buscando zanjar cualquier rastro de animadversión derivado de la filtración y la viralización de las imágenes en las redes sociales. Con este gesto de deportividad, ambas partes buscan pasar la página y centrarse en lo que ocurre sobre el terreno de juego.