Deco sorprende al revelar por qué el Barcelona descartó a Bernardo Silva y eligió a Rodri y Gordon

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Deco, director deportivo del FC Barcelona, hizo un balance del mercado de fichajes de verano durante una entrevista concedida a RAC 1, donde repasó las principales operaciones realizadas por el club y también algunas incorporaciones que finalmente no pudieron concretarse.

Entre ellas estuvo la de Bernardo Silva, quien tenía la intención de vestir la camiseta azulgrana, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, dejando que el portugués tenía grandes intenciones de uniformarse con los culés, pero la negociación no terminó fluyendo.

Bernardo Silva estuvo cerca de fichar por el Barcelona

Una situación completamente diferente se produjo con Rodri, cuya llegada desde el Manchester City fue considerada por Deco como una auténtica oportunidad de mercado. El director deportivo reconoció que meses atrás el fichaje parecía imposible debido a que el centrocampista todavía tenía contrato con el conjunto inglés.

Quería venir al Barça, pero la cosa no ha ido adelante. Nosotros tenemos unos parámetros y no era la posición que buscábamos. Además, fue por un tema económico y de minutos, él quería jugar. Si tiene percepciones distintas a las nuestras, no podemos hacer nada", confesó Deco.

Sin embargo, cuando surgió la posibilidad de que el City permitiera su salida, Deco se puso en contacto con el director deportivo del club para conocer sus intenciones y recibió la confirmación de que podía marcharse. Además, dejó claro que la llegada de Rodri no cambia el papel de Frenkie de Jong, asegurando que durante el mercado no recibió ninguna oferta por el neerlandés.

Otro de los movimientos importantes fue la incorporación de Anthony Gordon, una operación que Deco justificó por la necesidad de mantener la intensidad ofensiva del equipo incluso cuando Raphinha no está disponible. “Una de las cosas que costaban el año pasado era que, sin Raphinha, la energía del equipo bajaba”, explicó. Después de analizar diferentes alternativas para reforzar las bandas, el Barcelona se decidió por el extremo inglés, quien llegó muy ilusionado con el proyecto.