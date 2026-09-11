Kylian Mbappé sobre el Balón de Oro: "Nadie ha hecho mejor temporada que yo"

El debate en torno a los criterios para la concesión del Balón de Oro 2026 vuelve a encenderse con declaraciones que no dejarán indiferente a nadie. En la entrevista para el diario L'Équipe, Kylian Mbappé abordó sin filtros sus opciones reales de conquistar el premio.

Lejos de esquivar el debate sobre los trofeos grupales, el delantero galo reivindicó la naturaleza estrictamente individual del galardón, apelando a la memoria reciente de la época dorada dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para fundamentar su postura.

“Tengo la idea de que puedo ganar el Balón de Oro este año. La gente dice que no he ganado ningún título colectivo, pero es un trofeo individual. Y mi idea del Balón de Oro es la de la época de Messi y Ronaldo. Nunca se lo dan a jugadores normales, sino a jugadores diferentes. Y creo que este año he hecho cosas diferentes”, afirmó.

"Nadie ha hecho mejor temporada que yo"

Poniendo el foco sobre su rendimiento en el terreno de juego, "Kiki" defendió la legitimidad de sus méritos por encima de cualquier otro contendiente, mostrando a su vez respeto por la pluralidad de criterios de los votantes.

“De manera objetiva. Puedo entender a quienes voten de otra manera. No existe una dictadura del pensamiento. Pero cuando analizas los argumentos y la competencia, no sería injusto. Nadie ha hecho mejor temporada que yo”, aseguró.

La campaña pasada, el astro francés registró: 42 goles y siete asistencias en 44 partidos disputados a nivel de clubes. Además, en el Mundial 2026 marcó 10 tantos y ofreció cuatro pases de gol.

De esta forma, la máxima figura del conjunto merengue planta cara al debate sobre la balanza entre el éxito colectivo y el brillo estelar individual, posicionándose firmemente en la pelea por la gloria dorada.