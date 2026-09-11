Kylian Mbappé reacciona a los comentarios y burlas de su apodo de "dictador"

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En una entrevista concedida al diario deportivo L'Équipe, el delantero francés Kylian Mbappé abordó uno de los temas más comentados en el universo digital en torno a su figura: el polémico apodo y los recurrentes memes que lo tildan de "dictador".

Sin evadir la controversia, el atacante galo rompió el silencio para reflexionar sobre el trasfondo de este fenómeno viral que ha dado la vuelta al mundo, reconociendo que, si bien comprende el tono humorístico con el que muchos lo consumen, la comparación conlleva un trasfondo preocupante.

“En parte es gracioso porque da la sensación de que, para algunos, es solo una broma. Pero también tiene su lado menos gracioso, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia”, expresó.

"Falta de conciencia política y humana"

Profundizando en su análisis, Kylian Mbappé enfatizó la desproporción de equiparar la gestión deportiva o la autoridad dentro de un equipo con regímenes de opresión y tragedias humanas reales, señalando una evidente carencia de sensibilidad.

“Que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho infelices a millones y millones de personas... No creo haber hecho nunca nada parecido en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas. Por un lado, sé que se hace en tono de broma, pero a veces demuestra una falta de conciencia política y humana en la gente”, explicó.

Con estas declaraciones, la estrella del Real Madrid rompe el silencio y espera que los hinchas asuman más responsabilidad y tengan respeto por los acontecimientos más oscuros de la historia universal.