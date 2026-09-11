Real Madrid: José Mourinho y la defensa élite a sus estrellas

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José Mourinho tiene algo que lo diferencia del resto de entrenadores de la élite. No se va a esconder y pondrá el pellejo para defender a sus jugadores. En ese contexto, mostró su versión para proteger a dos de sus máximas estrellas que han sido cuestionadas por prensa y afición.

Mourinho en la previa del Real Madrid vs Rayo Vallecano sacó el pecho de sus estrellas: Vinicius Jr y Kylian Mbappé. Ambos han sido cuestionados por la prensa y la afición por distintos motivos. Sin embargo, el entrenador portugués resto importancia y defendió a los suyos.

José sobre las críticas: "Hay un proverbio parecido en portugués. Solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. ¿Qué ha hecho Vinicius aquí? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? ¿Cuántas eliminatorias ha decidido? Trabaja más que nunca".

Y continuó: "Un jugador que marca 40 goles cada temporada no es problema para el equipo. He visto a Kylian bajar con 10 a ayudar a Cucurella mientras un entrenador muy pesado le gritaba. Yo valoro mucho estos comportamientos. Luego no dicen que hemos defendido bien o que pudimos meter ocho goles".

José Mourinho siempre va a proteger a sus jugadores

José Mourinho si algo lo ha caracterizado a lo largo de su carrera es que va a defender a sus jugadores. No importa lo que pase, no importa si la prensa o la afición tiene la razón. El portugués sabe que si protege a sus figuras ellas le van a responder con fútbol y comportamiento.

Ahora bien, si Mou pone el pellejo para que la prensa y la afición lo pellizquen y los futbolistas no dan la cara se acaba la defensa. No es algo nuevo, pasó en Chelsea, Inter y en su primera etapa en el Real Madrid. La táctica del portugués no falla con jugadores que buscan la gloria.

En esa línea, Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde y el resto de figuras del club pueden estar tranquilos; porque habrá un personaje con el suficiente ego y personalidad para recibir todos los palos mientras ellos viven en una burbuja para ganar títulos.

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