Lamine Yamal sorprende tras el Mundial: “No estaba contento, hice muchas cosas que la gente no vio”

Lamine Yamal sorprendió al hablar sobre su actuación con España en el Mundial 2026 y reconoció que, pese a conquistar el título venciendo por la mínima a la selección de Argentina, terminó el torneo con una sensación de inconformidad.

El atacante español explicó que no quedó satisfecho con su rendimiento y que considera que pudo haber aportado mucho más al equipo. Cabe destacar que, el extremo del Barcelona comenzó la Copa del Mundo de Norteamérica con una lesión que no le permitió estar en mejores condiciones en los primeros encuentros del combinado europeo.

Lamine Yamal no quedó feliz tras conquistar el Mundial 2026

El futbolista del Barcelona también destacó el valor que tiene para un entrenador contar con un jugador capaz de atraer la atención de varios defensores. Yamal fue una pieza importante para el esquema de Luis de la Fuente, especialmente por su capacidad para arrastrar rivales y generar espacios, además de su trabajo defensivo.

Después de ganar el Mundial no estaba contento. Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble tener a un jugador que arrastra tres rivales como yo. Ayudé al equipo, pero no estaba contento porque podría haber hecho más", expresó la superestrella de los culés a Movistar.

Sin embargo, el extremo cerró el Mundial con un gol y una asistencia, esta última decisiva en la semifinal ante Francia, y dejó claro que su objetivo es mejorar de cara a futuras competiciones. Asimismo, el jugador dejó claro que espera la próxima cita mundialista con ansias.